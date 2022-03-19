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Rusya Harkov'u vuruyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Rusya'nın yeniden Ukrayna'nın Harkov kentini vurduğu bildirildi.

- Rusya'nın yeniden Ukrayna'nın Harkov kentini vurduğu bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 24 gündür aralıksız sürerken, Rus birliklerinin Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almasının ardından can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov kenti de bu akşam saatlerinde yeniden Rus bombardımanı altında kaldı. Harkov Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 9 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarılırken, patlamanın ardından olay yerine çok sayıda Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

(Bekir Keskin/İHA)

Rusya Harkov'u vuruyor

Rusya Harkov'u vuruyor

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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