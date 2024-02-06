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Rusya, Harkov'da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

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Rusya, Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir köyde bulunan oteli hedef aldı. Saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybederken, anne dahil 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda birçok ev, dükkan ve araç da hasar gördü.

- Rusya, Harkov'da bir köyü vurdu: 2 aylık bebek hayatını kaybetti

HARKOV - Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir köyde bulunan oteli hedef aldı. Saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybederken, anne dahil 3 kişi yaralandı.

Rusya Ukrayna'da bir köyü vurdu. Harkov bölgesine bağlı bir köydeki 3 katlı otele düzenlenen saldırıda 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov, saldırıda bebeğin annesi dahil 3 kişinin şarapnel parçaları nedeniyle yaralandığını belirtirken, bebeğin cansız bedeninin otelin enkazından çıkarıldığını söyledi.

Polis, saldırıda 30'dan fazla ev ile çok sayıda dükkan ve aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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