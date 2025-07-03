Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Kontrolü Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'de Melovoye ve Donetsk'te Razino yerleşimlerini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Melovoye, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Razino yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 169 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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