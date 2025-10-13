Haberler

Rusya, Harkiv ve Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv'deki Borovskaya Andreyevka ve Donetsk'teki Moskovskoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus güçlerinin cephe hattında ilerleme kaydettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 2 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlık, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair yazılı açıklama yaptı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Batı askeri grupları birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Borovskaya Andreyevka yerleşim birimini kurtardı. Merkez askeri grubu birlikleri ise saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Moskovskoye yerleşim birimini kurtararak, Dimitrov yerleşim yerinin doğu kısmına girdi ve ilerliyor."

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'daki Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
