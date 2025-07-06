Rusya, Harkiv ve Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin bölgelerdeki ilerleyişi ve Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının vurulması gibi detaylar verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Sobolevka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Poddubnoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 120 insansız hava aracının (İHA) Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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