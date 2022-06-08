Rusya: Harkiv'de tank ve zırhlı onarım fabrikasını yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk - Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv şehrinde Ukrayna ordusunun tank ve zırhlı araçlarının onarıldığı bir fabrikayı vurduklarını söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna'da savaştaki Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Donbas'ta Ukrayna ordusunun önemli ölçüde asker, silah ve teçhizat kaybı yaşadığını savunan Konaşenkov, sadece Syatogorsk şehrindeki çatışmalarda Ukraynalı milliyetçi güçlere mensup 300'den fazla can kaybı yaşandığını, 6 tank, 15 zırhlı araç, 36 topçu bataryası ve havan topu, 4 "Grad" çok namlulu roketatar ve 20'den fazla özel askeri aracın imha edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tankları ve zırhlı araçlarını onaran bir fabrikanın vurulduğunu, ayrıca 2 komuta merkezi, askeri birlikler ve teknik araçların toplandığı 13 alan ve Harkiv'de "Uragan" çok namlulu roketatarın yok edildiğini ifade etti.

Sözcü Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Malinovka, Donestk bölgesinde Spornoye, Luhansk bölgesinde Zvanovka yerleşim birimi yakınlarında 4 mühimmat ve silah deposu ve Harkiv bölgesinde Çuguyev yerleşim birimi yakınlarında da Ukrayna ordusuna ait yakıt deposunun imha edildiğini kaydetti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin bir gün içinde 63 askeri alanı vurduğunu aktaran Konaşenkov, hava kuvvetlerinin saldırılarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 14. Mekanize birliği komuta merkezi ile 160'tan fazla Ukraynalı milliyetçi güç, 8 tank, 2 Grad çok namlulu roketatar, topçu bataryası, elektronik harp istasyonu ve 13 aracın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin, Mıkaloyiv bölgesindeki Snegirövka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü ve Belaya Krinitsa yerleşim birimi yakınlarında da Mi-8 askeri helikopteri vurduğunu söyledi.

Donetsk, Harkiv ve Herson'da farklı bölgelerde 11 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını belirten Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 68 komuta merkezi, 172 topçu atış pozisyonu ve 261 askeri alanı ateş altına aldığını kaydetti.

Konaşenkov, saldırılar sonucunda 320'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Sözcü ???????Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 192 uçak, 130 helikopter, 1150 insansız hava aracı, 335 hava savunma füze sistemi, 3 bin 459 tank ve zırhlı araç, 489 çok namlulu roketatar, 1822 obüs ve havan topu, 3 bin 488 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı. ???????