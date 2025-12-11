Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey askeri grubu birliklerinin Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Liman yerleşimini ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlık, Rusya'nın cephedeki ilerlemesini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Liman yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi verildi.
Rus güçlerinin cephede ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Liman yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel