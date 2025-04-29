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Rusya, Harkiv Bölgesinde Doroşovka'yı Ele Geçirdi

Rusya, Harkiv Bölgesinde Doroşovka'yı Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Doroşovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Açıklamada, Donbas'ta önemli yerlerin alındığı ve çeşitli askeri tesislerin hedef alındığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Doroşovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Donbas'ta önemli bazı yerlerin alındığı belirtilerek, "Batı askeri birliklerinin etkin eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Doroşovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri havaalanları altyapısını, Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti eğitim merkezini, insansız hava araçlarının fırlatma üslerini ve mühimmat depolarını vurduğu kaydedilen açıklamada, 152 bölgede Ukrayna silahlı birlikleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının yok edildiği kaydedildi.

Dün Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Kamenka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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