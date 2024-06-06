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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Batının Ukrayna'ya para ve silah gönderme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Batılı devletlerin Ukrayna'ya para ve silah göndererek ülkesini stratejik yenilgiye uğratma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Şoygu, Batılı ülkelerin hegemonyasının çöküşe yaklaştığını savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Batılı devletlerin Ukrayna'ya para ve silah göndererek ülkesini stratejik yenilgiye uğratma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.

Şoygu, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi ülkelerin güvenlik konseyi sekreterlerinin toplantısında konuştu.

Ukrayna'ya Batı tarafından sürekli para ve silah gönderilmeye devam ettiğine dikkati çeken Şoygu, Batılı askeri eğitmenlerin de Ukraynalı askerlere yoğun eğitim verdiklerini belirtti.

Şoygu, "Batılı devletlerin çabalarıyla paralı askerler ve uluslararası terör örgütlerinin militanları Ukrayna'ya naklediliyor. Onların rızasıyla ve çoğu zaman doğrudan katılımlarıyla, Rusya'nın bölgelerindeki sivillere ve sivil altyapıya yönelik sistematik bombardıman gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Bu eylemlerin tamamen anlaşılır bir hedefe yönelik olduğuna işaret eden Şoygu, "Bu hedef, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir silah olarak kullanmak. Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma girişiminin başarısız olduğu artık tamamen ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Şoygu, Batılı ülkelerin hegemonyası giderek çöküşe yaklaştığı için saldırganlıklarını durdurmanın mümkün olmayacağını savundu.

Batı'nın yağmacı sömürü sisteminin geride kaldığını ifade eden Şoygu, "Artık oluşan çok kutuplu dünya, ulusal çıkarlardan, kimlikten ve egemenlikten feragat anlamına gelmeyen farklı yasalarla işleyecektir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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