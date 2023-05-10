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Rusya, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını kaldırdı

Rusya, Gürcistan vatandaşları için vize uygulamasını kaldırdı

Güncel Haberler

Rusya'da Gürcistan vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kaldırılırken, bu ülkeye yönelik uçuşlar ve tur satışlarıyla ilgili yasaklar da sonlandırıldı.

Rusya'da Gürcistan vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kaldırılırken, bu ülkeye yönelik uçuşlar ve tur satışlarıyla ilgili yasaklar da sonlandırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, Gürcistan'a yönelik çeşitli kısıtlamalar iptal edildi.

Kararnameyle Gürcistan vatandaşları için vize uygulaması 15 Mayıs'tan itibaren kaldırılırken, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçuşları ve turizm şirketlerinin Gürcistan'a yönelik tur paketi satışlarıyla ilgili yasaklar da sonlandırıldı.

Putin, Gürcistan'da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından 21 Haziran 2019'da Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan'a uçmasını ve bu ülkeye yönelik tur paketi satışlarını geçici olarak yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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