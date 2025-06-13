Rusya Günü Kutlamaları Moskova'da Coşkuyla Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Zafer Parkı'nda Rusya Günü kutlamaları düzenlendi. Katılımcılar ulusal bayraklarıyla törende yer aldı. Bu gün, 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliklerini ilan eden halk temsilcilerinin anısına yapılmaktadır.

MOSKOVA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'daki Zafer Parkı'nda Rusya Günü'nü kutlamak için ulusal bayrak çekme törenine katılan Rus ulusal bayrağının renklerini giymiş gençler, 12 Haziran 2025.

Rusya Günü, Rusya Federasyonu Halk Temsilcileri Birinci Kongresi'nin, 12 Haziran 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği tarihi ifade ediyor. (Fotoğraf: Alexander Zemlianichenko Jr/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı

Halk misilleme korkusuyla soluğu marketlerde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.