Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Ukrayna'daki Askeri Birlikleri Teftiş Etti

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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubunu teftiş etti. Gerasimov, birliklerin Donetsk bölgesindeki başarılarını kutladı ve komutanlardan cephedeki durum hakkında bilgi aldı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubunu teftiş etti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Rusya'nın Merkez Askeri Grubunun yönetim merkezine ziyarette bulundu.

Grubun Ukrayna'daki savaşta görevlerini yerine getirmesi sürecini denetleyen Gerasimov'a, grubun komutanları cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri Donetsk bölgesinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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