Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da savaşta görev alan Merkez Askeri Grubu birliklerini denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerasimov, Merkez Askeri Grubunun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna cephesinde Dnipropetrovsk yönünde çatışmalara katılan birliklerin görevlerini yerine getirme sürecini denetleyen Gerasimov'a birlik komutanları cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Gerasimov, Rus güçlerinin kuşattıkları Donetsk bölgesinde Dimitrov (Mirnograd) kentinin Ukraynalı askerlerden arındırılması gerektiğini vurguladı.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birliklere Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) şehrinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri "başarılardan" dolayı ödüller verdi.