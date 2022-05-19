Rusya Genelkurmay Başkanı, ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Haberler

Rusya Genelkurmay Başkanı, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna konusunda ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefonda görüştü.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna konusunda ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefonda görüştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gerasimov ile Milley'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Ukrayna'daki durum dahil güncel konuların müzakere edildiği bildirildi.
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel