Rusya, Gece Boyunca 110 Ukrayna İHA'sını İmha Etti

Rusya, Gece Boyunca 110 Ukrayna İHA'sını İmha Etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova'da gece boyunca 110 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiklerini duyurdu. Hava savunma sistemleri, sabah saat 07.00'ye kadar bu İHA'ları etkisiz hale getirdi. Güvenlik önlemleri gereği Moskova'daki havalimanlarında geçici uçuş kısıtlamaları uygulandı.

MOSKOVA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Rusya, gece boyunca 13'ü başkent Moskova'da olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde Ukrayna'ya ait 110 insansız hava aracını (İHA) tespit edip imha etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri, Moskova saatiyle gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar 110 sabit kanatlı İHA düşürdü.

Güvenlik gerekçesiyle başkentteki dört havalimanında geçici uçuş kısıtlaması uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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