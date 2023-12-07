Rusya, Gazze'den 53 Vatandaşını Tahliye Etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 53 Rus vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilenler arasında 27 çocuk da bulunuyor.

MOSKOVA, 7 Aralık (Xinhua) -- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 53 Rus vatandaşı ve ailelerinin Çarşamba günü Refah sınır kontrol noktasından geçtiğini duyurdu.

Bakanlık Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, kontrol noktasından geçenler arasında 27 çocuğun da yer aldığını belirterek, gerekli yardımı sağlamak üzere kurtarma görevlileri, psikologlar ve doktorların hazır bulunduğunu açıkladı.

Bakanlığa göre bugüne kadar Gazze'deki çatışma bölgesinden toplam 951 Rus vatandaşı tahliye edilirken, 380'den fazlası çocuk olmak üzere 880'i aşkın vatandaş ise Moskova'ya ulaştırıldı.