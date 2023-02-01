Rusya: Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afrika kıtasındaki Fransız sömürgeciliğinin sona erdiğini belirterek, "Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere bağımsız bir jeopolitik unsur olarak değil, sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afrika kıtasındaki Fransız sömürgeciliğinin sona erdiğini belirterek, " Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere bağımsız bir jeopolitik unsur olarak değil, sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, güncel konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, Fransa'nın Afrika ülkeleri üzerindeki siyaseti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı, "Afrika'da Fransa'yı avlama projesi yürütmekle" suçlamasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Fransa, Afrika kıtasındaki ülkelere bağımsız bir jeopolitik unsur olarak değil, sömürgeci geçmişiyle davranış sergiliyor." ifadesini kullandı.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Afrika ülkelerinin ne söylediklerini nasıl göremez ve duyamazsınız? Her Afrika ülkesi, kendi çıkarları, durumu ve imkanlarına göre devletlerle ilişkilerin geliştirilmesinden yana tavır sergiliyor. Bunun için Elysee Sarayı'nda mikrofona ihtiyaçları yok. Onlar, istediklerini kendi başına söylemeleri için her türlü imkanlara sahipler. Eğer onlar, Rusya ile ilişkileri geliştirmeyi gerekli görüyorlarsa bunun Macron, Elysee Sarayı ve Fransa ile hiçbir ilgisi yok. Afrika kıtasındaki Fransız sömürgeciliği sona erdi. Afrika ülkelerinin herhangi bir kararı almaları için birine, özellikle Fransa'ya sormaları gerektiği dönem sona erdi. Onlar kimseye bunu sormamalı."

"Afrika ülkelerinin bağımsız olma kabiliyetini kanıtladıklarını ve bu konuda Rusya'nın destek olduğunu" belirten Zaharova, "Kimse Macron'un açıklamalarıyla ilgilenmiyor. Bunu ne için o söylüyor, kendi reklamını yapmak için mi, dünyadaki bazı süreçlere dahil olduğunu göstermek için mi?" şeklinde konuştu.

Zaharova, Rusya'nın, Afrika ile Fransa'nın etkisi dışında ilişkiler kurduğunu belirterek, "Bu anlamda, Paris'te ne söyledikleriyle değil, Afrika'daki ülkelerin ve Afrika Birliği'nin söyledikleri ve pozisyonlarıyla ilgileniyoruz. Paris'in tavsiyelerini kayda almadan hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Batılı yetkililerin saldırgan ve askeri söylemini kınıyoruz"

Macron'un "Ukrayna'ya savaş uçak sevkiyatının durumu gerginleştirmeyeceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, bunun "saçmalık" olduğunu söyleyerek, "Böyle bir fikrin yetişkin kişide olabileceğine inanmayı reddediyorum. Son dönemde de Ukrayna meselesiyle ilgili sesli açıklamalar yapmaktan çekinmeyen Batılı yetkililerin artan saldırgan ve askeri söylemini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bazı Asya ülkelerine ziyaretine değinerek, "Bu, ortakları, Güney Kore ve Japonya'yı Ukrayna'daki krize çekme girişimidir. Bu, sadece Asya Pasifik bölgesindeki durumun küresel çapta istikrarsızlaştırılması değil, aynı zamanda NATO'nun veya Avrupa Birliği'nin (AB) sorumluluk alanında olmayan ülkeleri kendisine çekme eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bazı ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygulamaya zorladığını belirten Zaharova, "ABD'nin ülkeleri Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlara katılmaya zorlama girişimleri, hukuktan yoksun ve durdurulmalıdır. Bu dayanışma olarak adlandırılıyor. Hayır, bu dayanışma değil, şantaj ve tehdittir. Onlar, Rusya'ya karşıtı temelinde inşa ettikleri koalisyonu genişletmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.