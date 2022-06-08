Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Temir Üssü'ne askeri sevkiyat yaptı - Haberler

Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Temir Üssü'ne askeri sevkiyat yaptı TEL Rus ordusu, Haseke'nin Kamışlı ilçesinde varlık gösterdiği Tartab Alayı ve Kamışlı Havaalanı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu cephe hattındaki Tel Temir Üssü'ne askeri sevkiyat gerçekleştirdi. TEL Rus ordusu, Haseke'nin Kamışlı ilçesinde varlık gösterdiği Tartab Alayı ve Kamışlı Havaalanı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğu cephe hattındaki Tel Temir Üssü'ne askeri sevkiyat gerçekleştirdi. AA muhabirinin, Tel Temir'deki kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rus ordusu, dün Kamışlı ilçesindeki Tartab Alayı ile Kamışlı Havaalanı'ndan Tel Temir'in kuzeyinde askeri üs olarak kullandığı Abkar İstasyonu'na askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Birden fazla Rus helikopterinin eşlik ettiği konvoyda, 2 tank, radar sistemi, Doçka tipi uçaksavar ve 8 personel taşıyıcı zırhlı araç yer aldı. Rusya, Suriye'nin kuzeyinde varlığını pekiştiriyor Rus ordusu, 3 Haziran'da Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesinde, rejimin hakimiyetindeki havaalanına askeri kargo uçağıyla sevkiyat yapmıştı. Sevkiyatta, kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirilmişti. Rus ordusunun Ayn İsa, Tel Temir, Münbiç, Aynul Arab ve Kamışlı'daki asker sayılarında da onlarca şeklinde nitelenebilecek artışlar kaydedilmişti. AA / Eşref Musa - Güncel Barış Pınarı Harekatı Rusya Güncel Haberler

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