Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde askeri adımlar atacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımlar atmak zorunda kalacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuru kararı, bu ülkenin dış politikasında "köklü bir değişiklik" olarak nitelendirildi.

Finlandiya'nın on yıllardır askeri bağlantısızlık politikasının, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrara hizmet ettiği ve Finlandiya'nın güvenliğini sağladığı belirtilen açıklamada, askeri faktörün rolünün sıfıra inmesinin Rusya ile Finlandiya arasındaki iş birliği ve ortaklığın temeli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Rusya'nın Finlandiya'ya karşı düşmanca niyeti olmadığına dair güvencesinin Helsinki'ye askeri bağlantısızlık politikasını sürdürmesinin avantajları konusunda ikna ettiği kaydedilerek, "Finlandiya tarafını ittifaka üye olmaktan başka bir alternatifin olmadığına şiddetle ikna eden NATO'nun amacı açıktır: Rusya sınırlarına doğru genişlemeye devam etmek, ülkemize yönelik askeri bir tehdit için başka bir kanat oluşturmak." ifadeleri kullanıldı.

"Helsinki, böyle bir hareketin sorumluluğunun ve sonuçlarının farkında olmalıdır"

Finlandiya'nın topraklarını Rusya ile çatışma alanına çevireceğine işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Helsinki, böyle bir hareketin sorumluluğunun ve sonuçlarının farkında olmalıdır. Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, Kuzey Avrupa bölgesinde istikrar ve güvenliği koruyarak Rusya-Finlandiya ikili ilişkilerine ciddi zarar verecek. Rusya, bu bağlamda ortaya çıkan ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri-teknik hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacaktır."

Açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının uluslararası yasal yükümlülüklerinin, özellikle de tarafların ittifaklara girmeme veya bunlardan birine yönelik koalisyonlara katılmama yükümlülüğünü sağlayan 1947 Paris Barış Antlaşması'nın doğrudan ihlali olacağı kaydedildi.