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Rusya, Finlandiya'nın büyükelçilik ve başkonsolosluğunun banka hesaplarını dondurdu

Rusya, Finlandiya'nın büyükelçilik ve başkonsolosluğunun banka hesaplarını dondurdu

Güncel Haberler

Rusya'nın, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun banka hesaplarını dondurduğu bildirildi.

Rusya'nın, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun banka hesaplarını dondurduğu bildirildi.

Finlandiya'da yayımlanan Helsingin Sanomat gazetesine göre, Rusya, Finlandiya'nın ülkedeki büyükelçilik ve başkonsolosluğuna ait banka hesaplarını dondurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu hesaplara erişilemediğini doğruladı.

Bakanlık, durumun ciddi olduğunu ve konuyu araştırdıklarını bildirdi.

Gazetenin haberine göre, Finlandiya konuyla ilgili Rus yetkililerle temasa geçti.

Finlandiya'nın Moskova'da büyükelçilik, St. Petersburg'da da başkonsolosluk olmak üzere Rusya'da iki temsilciliği bulunuyor.

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Kaynak: AA / Güncel

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