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Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun...

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Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun...

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

Ukrayna Moskova Güncel Haberler

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