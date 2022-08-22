Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun... Güncel Haberler Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Güncel Kaynak: AA / Ali Cura Ukrayna Moskova Güncel Haberler

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