Rusya, EXPO 2025'ten çekildi
Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Rusya'nın EXPO 2025'ten çekileceğini açıklamasına ilişkin, 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, EXPO 2025 Fuarı'nın 'Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla' felsefesiyle halihazırda çelişiyordu.' ifadesini kullandı.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Rusya'nın EXPO 2025'ten çekileceğini açıklamasına ilişkin, " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, EXPO 2025 Fuarı'nın 'Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla' felsefesiyle halihazırda çelişiyordu." ifadesini kullandı.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno, Rusya temsilcisinin Paris'teki Uluslararası Sergiler Bürosu'nda (BIE) hafta içinde EXPO 2025 Fuarı'ndan çekilme kararı alacaklarını duyurmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Matsuno, "Ukrayna'ya saldırılarının Rusya'nın EXPO Fuarı'na katılımı konusunda şüphe oluşturduğunu" belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, EXPO 2025 Fuarı'nın 'Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla' felsefesiyle halihazırda çelişiyordu." görüşünü paylaştı.
BIE'deki Rus temsilci, hafta içinde Moskova yönetiminin "ev sahibi ülkeyle etkin iletişim eksikliği nedeniyle" EXPO 2025'e katılmama kararı alacağını duyurmuştu.
EXPO 2025, Osaka kıyısındaki yapay Yumeşima Adası'nda "Hayatlarımız için geleceğin toplumunu tasarla" mottosuyla Nisan-Eylül 2025'te düzenlenecek.
Japonya, Paris merkezli BIE'nin Kasım 2018'deki genel kurulunda adaylar Rusya ve Azerbaycan'ı geride bırakarak EXPO 2025'in ev sahibi seçilmişti.