Rusya, Düşen Uçak için Sigorta Ödemelerine Başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakla ilgili sigorta ödemelerinin başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın "AlfaStrakhovanie" sigorta şirketinin, AZAL'a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) ödeme yaptığı bildirildi.

Açıklamada, kazada yaralanan veya hayatını kaybeden yolcuların büyük kısmı için tazminatların ödendiği, 62 yolcudan 46'sına ilişkin taleplerin tamamen karşılandığı ifade edildi. Buna göre, 15 Rus vatandaşından 7'si, 38 Azerbaycan vatandaşından 35'i, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamı ve Kazakistan uyruklu 1 yolcu için ödemelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bugüne kadar mağdurlara ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) ödeme yapıldığı aktarılan açıklamada, diğer yolculara ilişkin süreçlerin sürdüğü kaydedildi.

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı. Bu olay üzerine Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerilmiş, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir." şeklinde açıklamada bulunmuştu.