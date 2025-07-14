Rusya, Donetsk ve Zaporijya'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Açıklamada, Rus kuvvetlerinin son 24 saatte 120 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği bilgisi de verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Mayak, Zaporijya bölgesinde de Malinovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 120 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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