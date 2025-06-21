Rusya, Donetsk'teki Zaporijya Yerleşimini Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Son 24 saatte 97 Ukrayna İHA'sının yok edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zaporijya yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zaporijya yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 97 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Sumi, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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