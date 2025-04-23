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Rusya, Donetsk'teki Tarasovka Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'teki Tarasovka Yerleşimini Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Tarasovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun aktif eylemleri sonucunda bu yerleşim yerinin kurtarıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Tarasovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler verildi.

Rus ordusunun Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tarasovka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 147 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapı unsurları, askeri sanayi işletmeleri, insansız hava aracı (İHA) üretim ve depolama merkezleri, Çekya yapımı "Vampire" çok namlulu roketatar sisteminin konuşlandırıldığı yer ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Suhaya Balka yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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