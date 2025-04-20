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Rusya, Donetsk'teki Novomihaylovka'yı Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkes öncesinde Donetsk bölgesindeki Novomihaylovka yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını koruduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ilan edilen geçici ateşkes öncesi Donetsk bölgesindeki Novomihaylovka yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını koruduğu belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, Paskalya Bayramı nedeniyle ilan edilen ateşkes öncesi Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novomihaylovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Paskalya Bayramı nedeniyle Ukrayna'da dün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar ateşkes ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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