Rusya, Donetsk'teki Kuzminovka Kontrolünü Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzminovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini ve aktif eylemlerle Ukrayna cephelerinde ilerlediklerini duyurdu. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından gece boyunca 32 Ukrayna İHA'sının imha edildiği belirtildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kuzminovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
