Rusya, Donetsk'te Ulyanovka'yı Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Ulyanovka yerleşim birimini ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna cephesindeki ilerleyişi ve son 24 saatte düşürülen 128 insansız hava aracı hakkında bilgi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Ulyanovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ulyanovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 128 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Zelenıy Kut yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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