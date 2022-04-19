Rusya: Donetsk'te Ukrayna'ya ait MiG-29 jetini düşürdük

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov MOSKOVA (AA) – Rusya, füze ve topçu kuvvetlerinin bir gecede Ukrayna'da 1260 hedefi vurduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Rus uçaksavar kuvvetleri Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait MiG-29 jetini düşürdü.

AA / Güncel