Rusya: Donetsk'te Ukrayna'ya ait MiG-29 jetini düşürdük - Haberler

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Rusya: Donetsk'te Ukrayna'ya ait MiG-29 jetini düşürdük

AA - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov MOSKOVA (AA) – Rusya, füze ve topçu kuvvetlerinin bir gecede Ukrayna'da 1260 hedefi vurduğunu açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov MOSKOVA (AA) – Rusya, füze ve topçu kuvvetlerinin bir gecede Ukrayna'da 1260 hedefi vurduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Rus uçaksavar kuvvetleri Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait MiG-29 jetini düşürdü.

AA / Güncel

Donetsk, Ukrayna, Rusya, Füze, Güncel, Haberler

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