Rusya: Donetsk'te Svyato-Pokrovskoye yerleşim yerini ele geçirdik

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Svyato-Pokrovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri çerçevesinde cephenin çeşitli yönlerinde ilerleme kaydedildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Svyato-Pokrovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği vurgulanan açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Svyato-Pokrovskoye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Zareçnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
