Rusya, Donetsk'te Şandrigolovo'nun Kontrolünü Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Şandrigolovo yerleşim biriminin kontrolünü sağladıklarını ve cephedeki ilerlemelerini duyurdu. Ayrıca, gece boyunca Ukrayna'ya ait 78 insansız hava aracının yok edildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Şandrigolovo yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephedeki tüm yönlerde ilerlediği aktarılan açıklamada, "Batı Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda pozisyonlarını güçlendirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şandrigolovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 78 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde yok edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, ordunun Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Stepovoye, Donetsk bölgesinde de Derilovo ve Mayskoye yerleşim yerlerini ele geçirdiğini duyurmuştu.