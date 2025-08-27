Rusya, Donetsk'te Pervoye Maya Yerleşimini Kontrol Altına Aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını ve önemli askeri hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Donbas bölgesinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin bazı önemli yerleri ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin taarruz eylemleri sonucunda Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna Hava Savunma radar istasyonu, insansız hava araçlarının kontrol ve toplanma noktalarını vurduğu belirtilen açıklamada, 149 yerde Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının ateş altına alındığı kaydedildi.