Rusya, Donetsk'te Pervoye Maya Yerleşimini Kontrol Altına Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını ve önemli askeri hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde Rus Silahlı Kuvvetlerinin bazı önemli yerleri ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin taarruz eylemleri sonucunda Donetsk bölgesinde Pervoye Maya yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna Hava Savunma radar istasyonu, insansız hava araçlarının kontrol ve toplanma noktalarını vurduğu belirtilen açıklamada, 149 yerde Ukrayna güçleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının ateş altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz yalanlama gelmedi! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de taşları yerinden oynatacak sözler

Henüz yalanlama gelmedi! CHP'de taşları yerinden oynatacak sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.