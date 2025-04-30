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Rusya, Donetsk'te Novoye Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te Novoye Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Açıklamada, bölgedeki önemli noktaların Batı askerleri tarafından gerçekleştirilen taarruzlar sonucunda kurtarıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Donbas'ta önemli noktaların kontrol altına alındığı belirtilerek, "Batı askeri birliklerinin aktif taarruz eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini ve mühimmat depolarını vurduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 156 bölgenin de ateş altına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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