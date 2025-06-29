Rusya, Donetsk'te Novoukrayinka Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novoukrayinka yerleşimini ele geçirdiklerini açıkladı. Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri sonucunda, son 24 saatte 102 Ukrayna İHA'sının yok edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novoukrayinka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgiler verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoukrayinka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 102 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Çervonaya Zirka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.