Rusya, Donetsk'te Lunaçarskoye'yi Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Lunaçarskoye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Lunaçarskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 312 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.
