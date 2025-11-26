Haberler

Rusya, Donetsk'te İvanopolye Yerleşimini Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki İvanopolye yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Ayrıca, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik terör saldırılarının ardından, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji unsurlarına karşı yoğun saldırılar düzenlediği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi ve enerji unsularına yoğun saldırı düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvanopolye yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Zatişye biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
