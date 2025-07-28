Rusya, Donetsk'te İki Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı ile mühimmat, füze ve insansız hava aracı (İHA) parçaları deposuna yönelik hipersonik 'Kinjal' füzeler dahil havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla grup şeklinde saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırı esnasında belirlenen unsurların vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilerek, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Boykovka ve Belgiyka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 203 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisine yer verildi.