Rusya, Donetsk'te Çervonaya Zirka'yı Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Çervonaya Zirka yerleşim biriminin kontrolünü sağladığını ve son 24 saatte Ukrayna'ya ait 252 insansız hava aracının yok edildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Çervonaya Zirka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Çervonaya Zirka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 252 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta içinde Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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