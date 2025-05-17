Rusya, Donetsk'te Aleksandropol Yerleşimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te Aleksandropol Yerleşimini Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Aleksandropol yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu ve Ukrayna cephesindeki ilerlemeleri hakkında bilgi verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Aleksandropol yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun, Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandropol yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Donetsk bölgesinde 6 yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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