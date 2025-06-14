Rusya, Donetsk Bölgesinde Zelenıy Kut'un Kontrolünü Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zelenıy Kut yerleşimini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Açıklamada, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'daki pozisyonlarını güçlendirdiği ve son 24 saatte 110 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Zelenıy Kut yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine hakkında güncel bilgiler verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zelenıy Kut yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 110 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 63'ünün cephe dışında düşürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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