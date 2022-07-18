Rusya: Donetsk bölgesinde yaklaşık 250 yabancı paralı savaşçı yok ettik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya: Donetsk bölgesinde yaklaşık 250 yabancı paralı savaşçı yok ettik

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya: Donetsk bölgesinde yaklaşık 250 yabancı paralı savaşçı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaklaşık 250 yabancı paralı savaşçının yok edildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaklaşık 250 yabancı paralı savaşçının yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rus ordusunun faaliyetleriyle ilgili başkent Moskova'da bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde paralı savaşçıların geçici olarak bulunduğu merkezin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Saldırıda 250'ye kadar yabancı militan, 7 zırhlı araç ve 12 özel araç yok edildi." dedi.

Çerkası bölgesinde yaklaşık 60 Ukraynalı askerin, 2 çok namlulu roketatar ile 4 topçunun yüksek hassasiyetli silahla imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bir tren istasyonunda 10'dan fazla "Grad" çok namlulu roketatar ile 8 zırhlı araç ve bir askeri havaalanında bulunan 2 "Mi-8" helikopterin vurulduğunu kaydetti.

Ukrayna ordusuna ait 14 yönetim merkezi ile 3 mühimmat ve yakıt deposunun Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince yok edildiğini aktaran Konaşenkov, 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü ifade etti.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 257 uçak, 142 helikopter, 1564 insansız hava aracı, 356 hava savunma füze sistemi, 4 bin 99 tank ve zırhlı araç, 759 çok namlulu roketatar, 3 bin 157 obüs ve havan topu, 4 bin 392 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Tragger Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title