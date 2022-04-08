Rusya: Donetsk bölgesinde tren istasyonunda Ukrayna ordusuna giden silahlar vuruldu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonunu vurdu. Saldırıda 30'dan fazla insan öldü, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bazı tren istasyonlarında Ukrayna birliklerine gelen silahları ve Odessa'daki yabancı paralı savaşçı hazırlık merkezini vurduklarını bildirdi.
Ukrayna topraklarının Rus ordusu tarafından işgal edilmesinde 44. gün yaşanıyor. Savaşın başından bu yana en kanlı saldırılardan biri bugün, Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde meydana geldi. Rus roketleri, tahliye edilmeyi bekleyen onlarca sivilin bulunduğu tren istasyonunu vurdu.
Ortalığın kan gölüne döndüğü saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğu belirtildi.
Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki hedeflere yönelik havadan yüksek hassasiyetli roketler kullandıklarını bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barbenkovo tren istasyonlarında Donbas'a Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha ettiklerini söyledi.
Konaşenkov, "Bastion kıyı füze sisteminden atılan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa'nın kuzeydoğusundaki Krasnoselka yerleşim birimi civarında bulunan yabancı paralı savaşçıların toplanma ve hazırlık merkezi vuruldu." ifadelerini kullandı.
Rus hava savunma sistemlerinin 2 helikopter ve 5 insansız hava aracını da vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bir günde 81 Ukrayna askeri nesnesinin yok edildiğini aktardı. Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 97 helikopter, 421 insansız hava aracı, 228 hava savunma füze sistemi, 2 bin 19 tank ve zırhlı araç, 223 çok namlulu roketatar, 874 obüs ve havan topu ile 1917 özel askeri araç yok edildi." bilgisini verdi.