Rusya, Donetsk Bölgesinde İki Yerleşimi Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Bölgesindeki Novosergeyevka ve Şevçenko yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 205 insansız hava aracının Rus hava savunma sistemleri tarafından yok edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novosergeyevka ve Şevçenko yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novosergeyevka ve Şevçenko yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 205 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesindeki Yalta yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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