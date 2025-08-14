Rusya, Donetsk Bölgesinde İki Yerleşim Yerini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Şçerbinovka ve İskra yerleşim yerlerini kontrol altına aldığını açıkladı. Ayrıca, son 24 saatte 268 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Doğu askeri grubu birlikleri aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şçerbinovka ve İskra yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 268 İHA'nın, Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
