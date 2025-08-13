Rusya, Donetsk Bölgesinde İki Yerleşim Yerini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'te Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim yerlerinin kontrolünü ele geçirildiğini açıkladı. Son 24 saatte 240 Ukrayna İHA'sı da imha edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 240 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.

