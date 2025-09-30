Haberler

Rusya, Donetsk Bölgesinde İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada, Rus kuvvetlerinin cephede pozisyonlarını güçlendirdiği ve Ukrayna'ya ait 81 insansız hava aracının yok edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde 2 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair güncel bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephede pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Batı ve Güney askeri gruplarına bağlı birlikler, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kirovsk ve Seversk Malıy yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca gece Ukrayna'ya ait 81 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Şandrigolovo yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
