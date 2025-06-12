Rusya, Donetsk Bölgesinde İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Petevskogo ve Alekseyevka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerleme kaydettiği ve son 24 saatte çok sayıda hedefe saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Petevskogo ve Alekseyevka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilerek, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petevskogo ve Alekseyevka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte Ukrayna'daki mühimmat depoları, insansız hava aracı (İHA) üretim atölyeleri, İHA ve insansız deniz aracı depolama yerleri ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 260 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu, bunlardan 62'sinin cephe dışında düşürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı yerleşim yerine düştü
Hindistan'da yolcu uçağı Tıp Fakültesi yemekhanesine düştü

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yer! Görüntüler korkunç
Hindistan'daki kaza sonrası Boeing hisseleri çakıldı

Uçak kazası sonrası ünlü firmanın hisseleri bir anda çakıldı
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.