Rusya, Donetsk Bölgesinde 6 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk Bölgesinde 6 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 6 yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik saldırılar ve savaşın başlangıcından bu yana kayıplar hakkında bilgi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesinde 6 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 10-16 Mayıs tarihleri arasında Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Hafta içinde Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeler, askeri havaalanı altyapı unsurları, silah ve askeri teçhizat üretim ve onarım atölyeleri, İHA ile insansız deniz araçları depolama ve eğitim merkezleri, mühimmat depoları ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu aktarıldı.

Son bir haftada Donetsk bölgesinde 6 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Torskoye, Kotlyarovka, Mirolyubovka, Mihaylovka, Novoaleksandrovka ve Volnoye Pole yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 662 uçak, 283 helikopter, 57 bin 436 İHA, 605 hava savunma füze sistemi, 23 bin 354 tank ve zırhlı araç, 1563 çok namlulu roketatar, 25 bine yakın obüs ve havan topu ile 35 bin 545 özel askeri aracın yok edildiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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