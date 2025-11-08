Rusya, Dnipropetrovsk Bölgesindeki Volçye Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephelerde ilerlemeye devam ettiğine ve bu yerleşim yerinin kurtarılıp kontrol altına alındığına vurgu yapıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesindeki Uspenovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel